Мышь Cherry Gentix Silent работает бесшумно

Компания Cherry, известная любителям механических клавиатур, представила мышь Cherry Gentix Silent. По словам производителя, эта мышь хорошо подойдет для офисов с несколькими рабочими местами в одном помещении, поскольку работает она совершенно бесшумно. Дело в том, что в кнопках мыши используются переключатели, не издающие звуков при срабатывании.

Симметричная мышь одинаково пригодна для использования правой или левой рукой, а ее форма выбрана с таким расчетом, чтобы обеспечивать удобный хват вне зависимости от размера кисти.

В мыши с тремя кнопками, одна из которых совмещена с колесиком прокрутки, используется оптический датчик разрешением 1000 точек на дюйм. Устройство ввода размерами 112 х 68 х 35 мм весит около 116 г. К компьютеру мышь подключается по интерфейсу USB.