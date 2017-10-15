Baidu и BAIC начнут массовое производство беспилотных автомобилей в 2019 году

Китайский поисковый гигант Baidu последние несколько лет работает над технологиями для самоуправляемых автомобилей. На этой неделе Baidu объявила о заключении партнерского соглашения с китайским автопроизводителем BAIC.

По условиям подписанного соглашения, в 2019 году BAIC начнет выпуск самоуправляемых машин третьего уровня с технологиями Baidu. Беспилотные машины четвертого уровня начнут сходит с конвейеров BAIC в 2021 году.

В самоуправляемых автомобилях третьего уровня водитель может не контролировать машину на трассах, но быть готовым взять управление. Четвертый уровень уже не требует внимания водителя.

Напомним, Baidu недавно объявил о создании фонда беспилотного вождения Apollo Fund, который течение следующих трех лет выделит более полуторамиллиардов долларов 100 различных стартапам, занимающимся беспилотными автомобилями.