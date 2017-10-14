Инсайдер рассказал о новых моделях смартфона Xiaomi Redmi 5

Единственным смартфоном линейки Xiaomi Redmi пятого поколения, который уже поступил в продажу, является Redmi Note 5A, представленный в августе этого года.

Тем временем сертифкацию FCC и TENAA прошли еще несколько моделей, которая представлены ниже:

Redmi 5A с 16 ГБ флэш-памяти в цветах rose/gold, gold, black, grey

Redmi 5 с 16 или 32 ГБ флэш-памяти в цветах gold, black

Redmi 5 Plus с 32 и 64 ГБ флэш-памяти в цветах gold, black, grey

Данную информацию опубликовал в Сети известный инсайдер Роланд Куанд (Roland Quandt), который часто первым предоставляет достоверную информацию.

Инсайдер добавил, что эти смартфоны будут выпущены во всем мире, включая Европу.