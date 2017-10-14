Экшн-камера Casio GZE-1 выполнена в стиле часов G-Shock

Большинство экшн-камер выглядит примерно одинаково. Для данного класса устройств дизайн совершенно вторичен, поэтому производители и не пытаются как-то выделить свои новинки.

Но вот Casio решила пойти иным путём. Её новинка GZE-1 не только не похожа на другие экшн-камеры, но и вообще больше походит на некое фантастическое устройство. Хотя с другой стороны можно сказать, что в этой модели Casio просто воплотила привычный по своим часам дизайн.

Характеристики GZE-1 полностью соответствуют её устрашающему внешнему виду. Тут и защита от воды (IPx8), и способность выдержать падение с высоты до 4 м. Не боится камера и минусовых температур вплоть до -10°С.

GZE-1 оснащена датчиком изображения формата 1/2,3 дюйма разрешением 6,9 Мп со сверхширокоугольным объективом: 170 градусов при съёмке видео Full HD и 190 градусов при съёмке фото. Камера может снимать видео Full HD при 30 к/с и 480p при 120 к/с. Для хранения информации используются карты microSD.

Габариты новинки составляют 74,1 х 75 х 46,4 мм при массе 172 г. Аккумулятора хватит примерно на 70 минут записи видео. Стоимость устройства пока не названа.