В нынешнем году полупроводниковый рынок вырастет на 19,7%, а в 2019 — упадёт на 1%

Аналитики Gartner утверждают, что полупроводниковый рынок по итогам текущего года достигнет отметки в 411,1 млрд долларов, что будет соответствовать росту на 19,7%. Это будет самый значительный рост отрасли с 2010 года, когда выручка выросла на 31,8%.

Более половины выручки (57%) принесёт продажа микросхем памяти, что обусловлено ростом цен и дефицитом данной продукции. Но расти будут и продажи других полупроводниковых решений, включая неоптические, оптические, аналоговые и дискретные датчики.

Что интересно, в следующем году полупроводниковый рынок, по подсчётам Gartner, вырастет всего на 4%, а в 2019 году и вовсе будет зафиксирован спад на 1%.