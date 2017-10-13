До конца года цены на микросхемы памяти LPDDR DRAM вырастут ещё на 10-15%

Не секрет, что память DRAM дорожает уже много кварталов подряд. Аналитики TrendForce утверждают, что в четвёртом квартале текущего года цены на микросхемы DRAM вырастут ещё на 10-15%.

Правда, это касается только микросхем LPDDR, использующихся в мобильных устройствах. Обусловлена такая ситуация будет не только сезонным ростом спроса на смартфоны, но и позицией самих производителей памяти.

Последние хотят уровнять, насколько это возможно, стоимость микросхем LPDDR и других видов памяти DRAM. На данный момент микросхемы для создания компьютерной оперативной памяти дороже микросхем для смартфонов, но это изменится уже к концу года.

Также на поставки и цены микросхем LPDDR может повлиять рост спроса на серверную память, который будет обусловлен выходом платформы Intel Purley. Всё это не позволяет надеяться на снижение цен не только в нынешнем году, но и в первом квартале следующего.