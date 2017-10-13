Смартфон Honor 6C Pro получил экран диагональю 5,2 дюйма и SoC Mediatek MT6750

Однокристальная система Mediatek MT6750 для смартфонов уровня «чуть выше начального» может и не молодая, но все же еще пользуется спросом. Так, новый Honor 6C Pro построен именно на ней. В состав этой SoC, напомним, входит CPU с восемью ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-T860 MP2.

При диагонали экрана 5,2 дюйма Honor 6C Pro впору относить (по современным меркам, разумеется) к компактным моделям. Правда, разрешением экрана разработчики не балуют – 1280 х 720 пикселей.

Смартфон также получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти (слот расширения для карточек microSD позволяет нарастить объем еще на 128 ГБ), камеры разрешением 8 и 13 Мп, дактилоскопический датчик на тыльной панели и аккумуляторную батарею емкостью 3000 мА·ч. В качестве ОС используется Android 7 с интерфейсом EMUI 5.1.

Габариты и масса новинки — 147,9 х 73,2 х 7,65 мм и 145 граммов, значение SAR — 0,88 В/кг. Смартфон рассекретило французское подразделение Honor, поэтому и стоимость «французская» — 180 евро. Цена Honor 6C Pro в России (а он скорее всего появится в России) явно будет отличаться.

Источники: Honor_FR Twitter, Choisir Mon Mobile