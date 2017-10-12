Уточним, что новая ОС для смартфонов Sony пока не поддерживает Bluetooth, дактилоскопический и некоторые другие датчики, а также приемник FM.

Напомним, эта ОС не бесплатна — она стоит почти 50 евро. На сайте разработчиков опубликована инструкция по загрузке и установке. В настоящее время доступна только инструкция для пользователей ПК с ОС Windows. Варианты для Linux и macOS должны появиться позже.

Как и было запланировано , пользователи в Норвегии, Швейцарии и странах Евросоюза получили возможность загружать дистрибутив операционной системы Sailfish OS, предназначенной для смартфонов Sony Xperia X.

Sailfish OS для смартфонов Sony стала доступна для загрузки

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Sailfish OS для смартфонов Sony стала доступна для загрузки: Пока она не поддерживает Bluetooth, дактилоскопический и некоторые другие датчики, а также приемник FM

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