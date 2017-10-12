Ирландский суд разрешил Apple строить ЦОД стоимостью 850 млн евро

Кстати, второй ЦОД, местом для размещения которого была выбрана Дания, должен быть введен в строй до конца текущего года.

На этой неделе суд отклонил апелляции, так что после двухлетней задержки Apple может приступать к реализация проекта, оцениваемого в 850 млн евро.

Через полгода местный совет очень выдал разрешение на строительство, однако работа была заблокирована подачей двух апелляций.

Размещая ЦОД в малонаселенной местности, Apple рассчитывала выиграть за счет использования находящейся неподалеку «зеленой» электростанции.

В феврале 2015 года стало известно, что Apple планирует построить в Европе два центра обработки данных (ЦОД), работающих на возобновляемых источниках энергии. Один из них предполагалось разместить в Ирландии.

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