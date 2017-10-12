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Согласно новым слухам, у видеокарты GeForce GTX 1070 Ti может быть заблокирована возможность разгона

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Теги: Nvidia, GeForce GT 1070

Источник: ExpReview, Eteknix

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Вчера мы уточнили параметры видеокарты GeForce GTX 1070 Ti, которую должны представить 26 октября. Напомним, адаптер получит 2432 ядра CUDA и 256-разрядную шину памяти.

Это должно обеспечить карте производительность, весьма близкую к GeForce GTX 1080. Однако новая порция данных указывает на весьма необычную особенность грядущей модели, которая для многих окажется существенным недостатком.

GeForce GTX 1070 Ti может стать первой современной видеокартой с отсутствием возможности разгона

Источник утверждает, что GTX 1070 Ti будет невозможно разогнать. Якобы все адаптеры будут поставляться с одинаковыми частотами и возможность их изменения будет заблокирована. С одной стороны, это можно было бы объяснить желанием Nvidia развести новинку и GTX 1080, чтобы первая не смогла негативно повлиять на продажи старшей сестры. С другой — ничего подобного компания в обозримом прошлом не делала.

Другой источник утверждает, что частоты можно будет менять, как и ранее, но адаптер, в отличие от всех остальных современных карт Nvidia, не будет выходить за пределы установленного в спецификациях частотного диапазона (1607-1683 МГц).

Источник также говорит о том, что референсного образца Nvidia выпускать не будет, сразу отдав новинку на освоение партнёрам.

13 октября 2017 Г.

08:30

Ctrl
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Согласно новым слухам, у видеокарты GeForce GTX 1070 Ti может быть заблокирована возможность разгона: GeForce GTX 1070 Ti может стать первой современной видеокартой с отсутствием возможности разгона

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