Согласно новым слухам, у видеокарты GeForce GTX 1070 Ti может быть заблокирована возможность разгона

Вчера мы уточнили параметры видеокарты GeForce GTX 1070 Ti, которую должны представить 26 октября. Напомним, адаптер получит 2432 ядра CUDA и 256-разрядную шину памяти.

Это должно обеспечить карте производительность, весьма близкую к GeForce GTX 1080. Однако новая порция данных указывает на весьма необычную особенность грядущей модели, которая для многих окажется существенным недостатком.

Источник утверждает, что GTX 1070 Ti будет невозможно разогнать. Якобы все адаптеры будут поставляться с одинаковыми частотами и возможность их изменения будет заблокирована. С одной стороны, это можно было бы объяснить желанием Nvidia развести новинку и GTX 1080, чтобы первая не смогла негативно повлиять на продажи старшей сестры. С другой — ничего подобного компания в обозримом прошлом не делала.

Другой источник утверждает, что частоты можно будет менять, как и ранее, но адаптер, в отличие от всех остальных современных карт Nvidia, не будет выходить за пределы установленного в спецификациях частотного диапазона (1607-1683 МГц).

Источник также говорит о том, что референсного образца Nvidia выпускать не будет, сразу отдав новинку на освоение партнёрам.