По подсчетам IDC, рынок ПК за год сократился на 0,5%

Аналитики IDC подготовили отчет, в который сведены данные за третий квартал 2017 года на рынке «традиционных ПК». В эту категорию специалисты IDC относят настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции, но не относят планшеты и x86-совместимые серверы.

Если верить отчету, за год указанный рынок сократился на 0,5%, что лучше ожидавшегося сокращения на 1,4%. По мнению аналитиков, это свидетельствует о стабилизации рынка. Отчасти сокращение было скомпенсировано ростом спроса в связи с началом учебного года.

Список ведущих производителей ПК по версии IDC возглавляет компания HP, за квартал отгрузившая 15,295 млн персональных компьютеров, что соответствует 22,8% рынка. В третьем квартале прошлого года компания HP отгрузила 14,427 млн компьютеров, заняв 21,4%.

Второе место принадлежит Lenovo. Китайский производитель сохранил объем поставок примерно на прошлогоднем уровне — 14,506 млн штук против 14,497 млн штук, так что его доля почти не изменилась, увеличившись с 21,5% до 21,6%.

Замыкает первую тройку компания Dell. За квартал она отгрузила 10,836 млн ПК, что соответствует 16,1% рынка. Год назад показатели Dell были равны 10,751 млн штук и 15,9%.