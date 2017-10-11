HP Pro x3 — более доступная версия смартфона HP Elite x3, которая будет работать под управлением Android

Недавно прошел слух о том, что продажи смартфона HP Elite x3 будут прекращены 1 ноября этого года. HP опровергла слух, заявив, что компания намеревается продавать HP Elite x3 до 2019 года включительно.

Теперь же инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) сообщает, что HP работала над новой версией HP Elite x3, однако на данной стадии непонятно, отменили ее или нет. Смартфон под названием HP Pro x3 должен получить операционную систему Android вместо Windows 10 Mobile, а также Snapdragon 820, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Напомним, оригинальный смартфон оснащен той же однокристальной системой, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Роланд Куандт добавляет, что стартовая цена устройства должна составить около 550 евро, при этом HP Elite x3 изначально предлагали по цене 829 евро.

Первые слухи об этом устройстве появились еще в августе 2017.

HP пока не делала никаких заявлений.