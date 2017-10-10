Завод по производству трёхнанометровой полупроводниковой продукции обойдётся TSMC в 15-20 млрд долларов

Компания TSMC намерена вложить около 20 млрд долларов в постройку нового современного завода.

Это именно та фабрика, которая займётся выпуском полупроводниковой продукции согласно нормам 3 нм. Напомним, её постоят на территории научного парка Tainan Science Park.

Основатель и генеральный директор TSMC Моррис Чанг (Morris Chang) сказал, что к тому моменту, когда данный завод будет построен, суммарные инвестиции в данный объект могут достигнуть 20 млрд долларов, хотя ранние расчёты компании указывали на сумму около 15 млрд долларов.

Пока нет точных сроков строительства объекта, но говорится о нескольких годах. Собственно, у TSMC есть время, так как пока отрасль лишь начала осваивать 10-нанометровое производство.