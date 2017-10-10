Samsung покажет новую систему «Интернета вещей в здании» (b.IoT) 18 октября

Компания Samsung Electronics анонсировала систему Интернета вещей, которая будет использовать искусственный интеллект для более эффективного управления промышленными зданиями.

Источники сообщают, что южнокорейский гигант покажет новую систему в своей штаб-квартире в Сеуле 18 октября этого года. Она будет называться система «Интернета вещей в здании» (Building Internet if Things, b.IoT).

Данная система позволит автоматически управлять системами отопления, кондиционирования и освещения офисных и промышленных зданий, используя заданные человеком параметры, а также сигналы от всевозможных датчиков.

Например, компьютерная система может включить отопление за несколько часов до прихода сотрудников, а также отключить электричество в тех помещениях, которые в данный момент не используются. Таким образом должны повышаться общая эффективность и удобство работы в этих зданиях, а также снижаться затраты на их обслуживание.

Samsung отметила, что изначально Интернет вещей использовался в умных домах, однако теперь на рынке существует большой спрос на подобные решения для промышленного сегмента.