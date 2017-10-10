Операционный доход LG увеличится на 82,2% за квартал, однако инвесторы ожидали большего

Компания LG Electronics заявила, что в третьем квартале этого года ее оборот должен вырасти на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составить 13,2 млрд долларов.

При этом операционный доход компании должен вырасти на целых 82,2% и составить 447,7 млн долларов. Однако корейские инвестиционные фирмы ранее спрогнозировали, что операционный доход компании в третьем квартале должен составить не менее 520 млн долларов, поэтому LG Electronics вряд ли оправдает ожидания инвесторов.

В качестве главной причины не столь высокого операционного дохода в третьем квартале называют вялые продажи смартфонов LG Electronics.

Суммарный операционный доход компании за первые полгода вырос на 53,1% и составил 1,8 млрд долларов, а оборот составил 38,5 млрд долларов (+9,5%).