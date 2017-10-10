Показать все

48-ядерные серверные процессоры Qualcomm Centriq 2400 будут работать на частотах свыше 2 ГГц

Ctrl

Теги: Qualcomm

Источник: Qualcomm, Computerbase

1174

Компания Qualcomm ещё год назад начала поставки «первых в мире 10-нанометровых серверных процессоров» Centriq 2400. Тогда речь шла лишь о поставках ознакомительных образцов.

Теперь же Qualcomm раскрыла новые детали о данных решениях, коммерческие поставки которых должны начаться до конца текущего года. Centriq 2400 — это CPU (в пресс-релизе решение также называется и однокристальной системой), содержащий до 48 ядер Falkor, основанных на архитектуре набора команд ARMv8. Qualcomm говорит о том, что ядро Falkor было разработано специально для сегмента облачных центров обработки данных. Данные ядра предоставляют «оптимальную производительность и эффективность» в современных многопоточных задачах облачных ЦОД.

CPU Qualcomm Centriq 2400 получил шестиканальный контроллер памяти

В процессоре ядра совмещены в модули по два. Такие модули называют Falkor Duplex. У них общая кэш-память второго уровня объёмом 512 КБ и общая системная шина. Суммарный объём кэш-памяти второго уровня составляет 12 МБ, а третьего — 60 МБ.

Процессор получил шестиканальный контроллер оперативной памяти DDR4 с ECC. Кроме того, CPU поддерживает память RDIMM и LRDIMM с одним либо двумя модулями на канал и пропускной способностью до 2667 МТ/с. Максимальный объём оперативной памяти может достигать 768 ГБ.

CPU Qualcomm Centriq 2400 получил шестиканальный контроллер памяти

Дополнительные сведения предоставил ресурс Computerbase. Согласно его данным, рабочая частота CPU превышает 2 ГГц. Количество линий PCIe 3.0 составляет 32, а также имеется поддержка восьми портов SATA, двух портов Gigabit Ethernet.

Выпускаться CPU будут в исполнении FCLGA, а размеры процессора составляют 55 х 55 мм.

11 октября 2017 Г.

07:00

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

48-ядерные серверные процессоры Qualcomm Centriq 2400 будут работать на частотах свыше 2 ГГц : CPU Qualcomm Centriq 2400 получил шестиканальный контроллер памяти

В датчики изображения ON Semiconductor AS0140 и AS0142 интегрированы процессоры изображения : Однокристальные системы ON Semiconductor AS0140 и AS0142 предназначены для автомобильных камер

Смартфон ZTE Axon M со складным экраном замечен в базе данных теста Geekbench : Аппарат набирает в одноядерном тесте производительности 1677 баллов19

Ассортимент EK Water Blocks пополнили радиаторы EK-CoolStream SE 140 и EK-CoolStream SE 280: Радиаторы EK Water Blocks EK-CoolStream SE 140 и EK-CoolStream SE 280 стоят около 50 и 70 евро соответственно

Deutsche Post DHL планирует в будущем году начать тестирование автономных автомобилей в качестве средства доставки: Пробная эксплуатация 300 автомобилей должна начаться уже в следующем году5

Смартфон Meitu M8s позволяет снимать видеоролики с размытием заднего фона на фронтальную камеру: Емкость аккумулятора составляет 3100 мА•ч, смартфон оснащен ЦАП и дактилоскопическим датчиком4

Представлен полнокадровый объектив с автофокусом Samyang AF 35mm F1.4 FE: Продажи Samyang AF 35mm F1.4 FE должны начаться в ноябре6

Компания BOE стала первым китайским производителем гибких панелей OLED: Панели размером 5,5 дюйма будет получать компания Huawei10

Технология Omnivision Nyxel позволила улучшить датчики систем машинного зрения и приборов ночного видения: Технология Omnivision Nyxel повышает квантовую эффективность датчиков, работающих в ближнем инфракрасном диапазоне

997
1318

iXBT TV

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017