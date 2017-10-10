48-ядерные серверные процессоры Qualcomm Centriq 2400 будут работать на частотах свыше 2 ГГц

Компания Qualcomm ещё год назад начала поставки «первых в мире 10-нанометровых серверных процессоров» Centriq 2400. Тогда речь шла лишь о поставках ознакомительных образцов.

Теперь же Qualcomm раскрыла новые детали о данных решениях, коммерческие поставки которых должны начаться до конца текущего года. Centriq 2400 — это CPU (в пресс-релизе решение также называется и однокристальной системой), содержащий до 48 ядер Falkor, основанных на архитектуре набора команд ARMv8. Qualcomm говорит о том, что ядро Falkor было разработано специально для сегмента облачных центров обработки данных. Данные ядра предоставляют «оптимальную производительность и эффективность» в современных многопоточных задачах облачных ЦОД.

В процессоре ядра совмещены в модули по два. Такие модули называют Falkor Duplex. У них общая кэш-память второго уровня объёмом 512 КБ и общая системная шина. Суммарный объём кэш-памяти второго уровня составляет 12 МБ, а третьего — 60 МБ.

Процессор получил шестиканальный контроллер оперативной памяти DDR4 с ECC. Кроме того, CPU поддерживает память RDIMM и LRDIMM с одним либо двумя модулями на канал и пропускной способностью до 2667 МТ/с. Максимальный объём оперативной памяти может достигать 768 ГБ.

Дополнительные сведения предоставил ресурс Computerbase. Согласно его данным, рабочая частота CPU превышает 2 ГГц. Количество линий PCIe 3.0 составляет 32, а также имеется поддержка восьми портов SATA, двух портов Gigabit Ethernet.

Выпускаться CPU будут в исполнении FCLGA, а размеры процессора составляют 55 х 55 мм.