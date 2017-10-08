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Системная плата MSI X299M-A Pro совместима только с двумя процессорами

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Теги: MSI

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У MSI появилась уже вторая материнская плата типоразмера microATX на флагманском чипсете Intel X299. Первой была X299M Gaming Pro Carbon AC, а второй стала представленная на изображениях X299M-A Pro.

MSI X299M-A Pro

Пожалуй, самое примечательное в X299M-A Pro – это совместимость с процессорами: если X299M Gaming Pro Carbon AC работает с любыми CPU в исполнении LGA 2066, то X299M-A Pro ограничена CPU серии Kaby Lake-X. То есть с этой системной платой совместимы только два процессора: Core i7-7740X (4,3-4,5 ГГц) и Core i5-7640X (4,0-4,2 ГГц). Оба эти CPU – четырехъядерные, причем младший не поддерживает многопоточность. Хочется думать, что в будущем Intel представит больше CPU, совместимых с новинкой.

MSI X299M-A Pro

Каналов оперативной памяти DDR4 только два, зато заявлена поддержка частот свыше 4500 МГц (в разгоне, разумеется). Для сравнения, максимум частоты памяти для X299M Gaming Pro Carbon AC, по данным производителя, - 4133 МГц. Максимальный объем оперативной памяти X299M-A Pro – 64 ГБ.

Новинка оснащена тремя слотами PCI Express x16, двумя M.2 и восемью портами SATA 6 Гбит/с. Для традиционных накопителей поддерживаются массивы RAID уровней 0, 1, 5 и 10, для SSD M.2 – уровней 0 и 1.

MSI X299M-A Pro


MSI X299M-A Pro

За звук отвечает кодек Realtek ALC1220, за проводную сеть – контроллер Intel I219-V. Два портов USB 3.1 Gen 2 (Type-A и Type-C) интерфейсной панели подключены к контроллеру ASMedia ASM3142, все остальные – к чипсету. Также на тыльной панели имеется пара портов PS/2, S/PDIF и пять стандартных гнезд диаметром 3,5 мм.

Источник: MSI

8 октября 2017 Г.

13:45

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Системная плата MSI X299M-A Pro совместима только с двумя процессорами: X299M-A Pro - вторая материнская плата MSI типоразмера microATX на чипсете Intel X2992

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