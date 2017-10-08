Системная плата MSI X299M-A Pro совместима только с двумя процессорами

У MSI появилась уже вторая материнская плата типоразмера microATX на флагманском чипсете Intel X299. Первой была X299M Gaming Pro Carbon AC, а второй стала представленная на изображениях X299M-A Pro.

Пожалуй, самое примечательное в X299M-A Pro – это совместимость с процессорами: если X299M Gaming Pro Carbon AC работает с любыми CPU в исполнении LGA 2066, то X299M-A Pro ограничена CPU серии Kaby Lake-X. То есть с этой системной платой совместимы только два процессора: Core i7-7740X (4,3-4,5 ГГц) и Core i5-7640X (4,0-4,2 ГГц). Оба эти CPU – четырехъядерные, причем младший не поддерживает многопоточность. Хочется думать, что в будущем Intel представит больше CPU, совместимых с новинкой.

Каналов оперативной памяти DDR4 только два, зато заявлена поддержка частот свыше 4500 МГц (в разгоне, разумеется). Для сравнения, максимум частоты памяти для X299M Gaming Pro Carbon AC, по данным производителя, - 4133 МГц. Максимальный объем оперативной памяти X299M-A Pro – 64 ГБ.

Новинка оснащена тремя слотами PCI Express x16, двумя M.2 и восемью портами SATA 6 Гбит/с. Для традиционных накопителей поддерживаются массивы RAID уровней 0, 1, 5 и 10, для SSD M.2 – уровней 0 и 1.

За звук отвечает кодек Realtek ALC1220, за проводную сеть – контроллер Intel I219-V. Два портов USB 3.1 Gen 2 (Type-A и Type-C) интерфейсной панели подключены к контроллеру ASMedia ASM3142, все остальные – к чипсету. Также на тыльной панели имеется пара портов PS/2, S/PDIF и пять стандартных гнезд диаметром 3,5 мм.

Источник: MSI