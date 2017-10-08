Смартфон BlackBerry Motion с аккумулятором в 4000 мА·ч и защитой от воды оценили в 460 долларов

Пару дней назад мы писали о смартфоне BlackBerry Motion, который ранее был известен также под кодовым именем Krypton.

Вчера на мероприятии GITEX этот аппарат был анонсирован. Однако нужно отметить, что изначально новинка будет доступна на ограниченном числе рынков, причём крупных среди них, по всей видимости, не будет. К примеру, первым рынком станут ОАЭ, где Motion предложат за 460 долларов.

За создание новинки ответственна компания TCL. Как утверждает BlackBerry, китайский гигант выполнил свои обещания и создал «истинное устройство BlackBerry». Но маркетинг маркетингом, а для нас интересно другое. Начнём с дизайна. Новинка лишена физической клавиатуры, но получила физическую клавишу под экраном. Сам дизайн в целом наследует модель KeyOne. Аппарат выполнен из металла и пластика и защищён от воды и пыли (IP67).

Смартфон получит дисплей IPS диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD. Также известно об аккумуляторе ёмкостью 4000 мА•ч, поддержке технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, разъёме USB-C и ОС Android 7.1. К сожалению, остальные характеристики пока неизвестны, но ранние данные указывали на SoC Snapdragon 625 и 4 ГБ ОЗУ. Обновление до Android 8.0 обещают в следующем году. Конечно, отдельно делается акцент на различных функциях, призванных обеспечить безопасность данных.