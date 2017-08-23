В текущем квартале будет собрано около 5 млн аппаратов с экранами OLED, еще 30-35 млн — в четвертом квартале. Моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus в течение третьего квартала будет выпущено 15 млн штук, в течение четвертого квартала — 35 млн штук.

Если верить одному из аналитиков компании Rosenblatt, первоначально производитель хотел оставить датчик Touch ID, но это решение было пересмотрено из-за низкого процента годных при выпуске этого компонента. Отказ от использования Touch ID имел и положительную сторону — выпуск устройств начался на неделю раньше первоначально запланированного срока.

Согласно некоторым публикациям, аппарат будет отличаться от своих предшественников отсутствием датчика Touch ID. Вместо него для аутентификации пользователя будет использоваться камера с быстродействующим 3D-сканером .

Поток слухов и прогнозов, связанных со смартфонами Apple iPhone следующего поколения, не иссякает.

Аналитик компании Rosenblatt утверждает, что в этом полугодии будет выпущено 35-40 млн смартфонов Apple iPhone 8

Все новости за сегодня

Представлен смартфон Samsung Galaxy Note8: Прием предварительных заказов начнется 24 августа

Microsoft Project Brainwave — искусственный интеллект в реальном времени: Высокое быстродействие обеспечено использованием FPGA

Массивная утечка сведений о камере Nikon D850 произошла накануне анонса: В камере используется датчик изображения типа CMOS разрешением 45,7 Мп

Ассортимент Iogear пополнила стыковочная станция GUD3C03 с портом USB-C: Кроме того, представлено устройство для работы с картами памяти GRF3C15, тоже оснащенное портом USB-C

Представлены жесткие диски Toshiba X300 объемом до 8 ТБ: Серия HDD X300 предназначена для высокопроизводительных ПК

Представлен Meizu M6 Note — самый значимый бюджетный смартфон компании за последнее время: Meizu M6 Note получил сдвоенную камеру и SoC Snapdragon 625

Владельцы БПЛА DJI Spark должны обновить прошивку до 1 сентября или их дроны больше не взлетят: Компания приняла решение об обязательном обновлении прошивки

Илон Маск впервые показал космический скафандр SpaceX : Разработчикам было крайне сложно совместить высокую степень защиты, функциональность и внешний вид скафандра

Смартфон HTC U11 научился записывать видео в разрешении 1080p при 60 к/с: Также обновление улучшает работу всей системы в целом и повышает безопасность пользовательских данных

Опубликовано первое официальное изображение смартфона Samsung Galaxy Note 8 в цвете Orchid Gray: Анонс Samsung Galaxy Note 8 ожидается сегодня в 18:00 по московскому времени

Умный дверной замок Latch C оценен в $299: Вы можете пересылать посетителям или, например, курьеру, который доставляет посылку, одноразовые виртуальные ключи

Владельцы некоторых водонепроницаемых смартфонов Sony могут получить 50% их стоимости : Пару лет назад Sony изменила правила использования своих защищенных устройств под водой

Названы цены смартфонов Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact : Анонс новых смартфонов Sony ожидается 31 августа

Аналитик компании Rosenblatt утверждает, что в этом полугодии будет выпущено 35-40 млн смартфонов Apple iPhone 8: В текущем квартале будет собрано всего 5 млн аппаратов Apple iPhone с экранами OLED

Новый фильтр 3M, защищающий изображение на экране от посторонних глаз, на 30% прозрачнее своего предшественника: Кроме того, он уменьшает долю синего цвета

Смартфон Vivo V7+ получит революционную фронтальную камеру: 7 сентября компания Vivo проведет пресс-конференцию, на которой будет представлен новый смартфон Vivo V7+

Смартфон Meiigoo S8 можно спутать с Samsung Galaxy S8: В продажу новинка поступит в сентябре

Новая экшн-камера Xiaomi Mijia Compact Camera с поддержкой RAW и 4К оценена в $105: Камера оснащена однокристальной системой Ambarella A12S75 и датчиком изображения Sony IMX317

Fujitsu готовит к продаже производство смартфонов; в числе возможных покупателей значится Lenovo: Первый раунд торгов может начаться уже в сентябре

Покупатели Samsung Galaxy Note 8 получат привлекательные бонусы: Samsung Galaxy Note 8 должны представить уже сегодня в 18:00 мск

Toshiba и Western Digital могут договориться до конца месяца: Toshiba сделала приоритетными переговоры о продаже полупроводникового производства с Western Digital

Подтверждено существование версий Meizu M6 Note с Helio P25 и Snapdragon 625: Анонс Meizu M6 Note состоится уже сегодня

Самоуправляемый погрузчик Seegrid GP8 Series не требует вспомогательной инфраструктуры : Машина построена на улучшенной версии платформы Seegrid Smart Platform

Фото дня: модуль 3D-камеры смартфона Apple iPhone 8: Анонс смартфона Apple iPhone следующего поколения ожидается осенью

Объем внешнего накопителя WD My Book Duo достигает 20 ТБ: My Book Duo — самый емкий накопитель Western Digital

Объем рынка флэш-памяти типа NAND во втором квартале 2017 года превысил 13 млрд долларов: За квартал рынок флэш-памяти типа NAND вырос на 8%

Появились первые изображения камеры Olympus OM-D E-M10 Mark III, названа цена : Производитель предложит два варианта внешнего оформления камеры: черный и серебристый

Красногорский механический завод им. Зверева готовит к выпуску полнокадровую беззеркальную камеру: Фотоаппарат будет носить марку «Зенит»

Huawei выпустит новый флагманский смартфон в двух версиях: Mate 10 и Mate 10 Pro: Huawei Mate 10 получит обычный экран, а Mate 10 Pro — более вытянутый