Фото дня: модуль 3D-камеры смартфона Apple iPhone 8
Как мы уже сообщали, новому смартфону Apple iPhone приписывают способность распознать лицо пользователя «за миллионные доли секунды». Источник опубликовал фотографию компонента, обеспечивающего эту способность. Как утверждается, на снимке запечатлен модуль камеры с 3D-сканером.
Камера с 3D-сканером будет использоваться для аутентификации пользователя и в приложениях дополненной реальности.
Анонс смартфона Apple iPhone следующего поколения ожидается осенью.
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23 августа 2017
09:00
Accent
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