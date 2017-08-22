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Фото дня: модуль 3D-камеры смартфона Apple iPhone 8

Теги: Apple

Источник: /leaks

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Как мы уже сообщали, новому смартфону Apple iPhone приписывают способность распознать лицо пользователя «за миллионные доли секунды». Источник опубликовал фотографию компонента, обеспечивающего эту способность. Как утверждается, на снимке запечатлен модуль камеры с 3D-сканером.

Анонс смартфона Apple iPhone следующего поколения ожидается осенью

Камера с 3D-сканером будет использоваться для аутентификации пользователя и в приложениях дополненной реальности.

Анонс смартфона Apple iPhone следующего поколения ожидается осенью.

23 августа 2017

09:00

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Все новости за сегодня

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Смартфон Meiigoo S8 можно спутать с Samsung Galaxy S8: В продажу новинка поступит в сентябре3

Новая экшн-камера Xiaomi Mijia Compact Camera с поддержкой RAW и 4К оценена в $105: Камера оснащена однокристальной системой Ambarella A12S75 и датчиком изображения Sony IMX3174

Fujitsu готовит к продаже производство смартфонов; в числе возможных покупателей значится Lenovo: Первый раунд торгов может начаться уже в сентябре1

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Toshiba и Western Digital могут договориться до конца месяца: Toshiba сделала приоритетными переговоры о продаже полупроводникового производства с Western Digital 1

Подтверждено существование версий Meizu M6 Note с Helio P25 и Snapdragon 625: Анонс Meizu M6 Note состоится уже сегодня

Самоуправляемый погрузчик Seegrid GP8 Series не требует вспомогательной инфраструктуры : Машина построена на улучшенной версии платформы Seegrid Smart Platform2

Фото дня: модуль 3D-камеры смартфона Apple iPhone 8: Анонс смартфона Apple iPhone следующего поколения ожидается осенью12

Объем внешнего накопителя WD My Book Duo достигает 20 ТБ: My Book Duo — самый емкий накопитель Western Digital

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Появились первые изображения камеры Olympus OM-D E-M10 Mark III, названа цена : Производитель предложит два варианта внешнего оформления камеры: черный и серебристый11

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Huawei выпустит новый флагманский смартфон в двух версиях: Mate 10 и Mate 10 Pro: Huawei Mate 10 получит обычный экран, а Mate 10 Pro — более вытянутый 6

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