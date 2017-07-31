Лицевые панели Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 впервые запечатлены на одной фотографии

Напомним, смартфон Samsung Galaxy Note 8 должен получить дизайн Samsung Galaxy S8 и экран Infinity Display с тонкими рамками и соотношением сторон 18,5:9.
С другой стороны, iPhone 8, который является юбилейным смартфоном Apple, станет первым устройством компании, получившим одинаковую 4-миллиметровую рамку по периметру дисплея, немного увеличенную в верхней части.
Galaxy Note 8 станет первым премиальным смартфоном Samsung со двойной основной камерой, а iPhone 8 в этом плане не будет пионером, потому как сдвоенная камера дебютировала еще в iPhone 7 Plus.
Китайские источники опубликовали первую фотографию, запечатлевшую лицевые панели смартфонов Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8, которые получат экраны диагональю 6,3 и 5,8 дюйма соответственно.
Samsung Galaxy Note 8 представят 23 августа, а анонс iPhone 8 ожидается в первой половине сентября.