Цена EK-Vardar EVO 120S (600-1150 об/мин) примерно равна 15 евро, EK-Vardar EVO 120ER Black (500-2200 об/мин) и EK-Vardar EVO 120ER White (500-2200 об/мин) — 17 евро. Модель EK-Furious Vardar EVO 120 (1200-3000 об/мин) стоит 17 евро, EK-Vardar EVO 140S (500-1150 об/мин) — 19 евро. Вентиляторы EK-Vardar EVO 140ER Black (500-2000 об/мин), EK-Vardar EVO 140ER White (500-2000 об/мин) и EK-Furious Vardar EVO 140 (700-2500 об/мин) стоят по 21 евро.

Линейка включает белые и черные модели типоразмера 120 и 140 мм. В них используются гидродинамические подшипники.

Вентиляторы EK-Vardar EVO оптимизированы по критерию создания высокого статического давления, так что в первую очередь они предназначены для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения.

Новые вентиляторы характеризуются расширенным диапазоном регулировки оборотов с помощью ШИМ и функцией «старт-стоп», которая позволяет получить нулевой уровень шума, поскольку вентиляторы останавливаются, если скважность ШИМ превышает заданный порог (соответствующий коэффициенту заполнения 25-30%). Помимо снижения шума эта функция уменьшает количество пыли, накапливающейся в радиаторе, и увеличивает срок службы вентилятора. Вентиляторы с поддержкой функции «старт-стоп» отмечены символами ER в обозначении.

Компания EK Water Blocks сообщила о выпуске вентиляторов EK-Vardar EVO, которые стали развитием вентиляторов EK-Vardar собственной разработки EK Water Blocks, выпущенных в 2014 году.

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Вентиляторы EK-Vardar EVO останавливаются, если скважность ШИМ превышает заданный порог: Вентиляторы EK-Vardar EVO доступны в двух цветах

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