YouTube Red и Google Play Music объединят в один сервис

Как стало известно, компания Google в обозримом будущем может объединить YouTube Red и Google Play Music в единый платный сервис. В Google считают, что это необходимый шаг для привлечения новых подписчиков.
Музыкальный сервис Google Play Music предлагает доступ к 40 млн композиций, а YouTube Red обеспечивает подписчиков эксклюзивным видеоконтентом, позволяет сохранять ролики для последующего просмотра без подключения к Сети, а также отключает рекламу в YouTube.
Если решение об изменении политики все же будет принято, то Google объявит о нем перед началом ребрендинга, чтобы подготовить пользователей к переменам.