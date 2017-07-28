Huawei нарастила поставки на 20%, отгрузив 73 млн смартфонов за полгода

Компания Huawei сообщила о том, что за первые полгода 2017 она отгрузила 73,01 млн смартфонов, улучшив свой результат за аналогичный период годом ранее на 20,6%.
Увеличение поставок привело к росту дохода на 36,2%, он составил 15,6 млрд долларов. Флагманский смартфон Huawei P10 разошелся тиражом более 6 млн единиц, продажи Mate 9 и Mate 9 Pro составили около 8,5 млн смартфонов. Поставки Huawei Nova 2 превысили 10 млн смартфонов всего через месяц после выпуска. Прошлогодний флагман Honor 9 добавил в свою копилку еще 1 млн смартфонов.
Huawei заявила, что она планирует открывать больше розничных точек продаж. В данный момент компания открыла всего 42 тыс. магазинов, рост за год составил 19%.