Xiaomi представила умную АС Mi AI Speaker стоимостью $44

Компания Xiaomi анонсировала умную акустическую систему Mi AI Speaker, которая будет предлагаться по цене 44 доллара.

На верхней части располагается светодиодное кольцо, внутри которого находятся органы управления колонкой. Xiaomi Mi AI Speaker спроектирована таким образом, чтобы взаимодействовать со всеми членами семьи. Она поприветствует вас утром, пожелает хорошего дня, напомнит о запланированных мероприятия, о сделанных заметках, поведает прогноз погоды.

Xiaomi Mi AI Speaker позволяет управлять другими устройствами компании для умного дома, включая чайники, умные розетки, лампы, рисоварки и так далее. Вы можете дать голосовую команду роботу-пылесосу, когда уходите из дома, а также активировать камеры наблюдения.

Колонка включает массив из шести микрофонов, который позволяет улавливать звук в радиусе до 16 м, а также три громкоговорителя. Устройство оснащено модулями Bluetooth и Wi-Fi для подключения мобильных устройств.

В продажу колонка поступит в августе этого года.