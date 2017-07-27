Внешние накопители Silicon Power Diamond D30 выпускаются объемом до 5 ТБ

Ассортимент внешних накопителей Silicon Power пополнила модель Diamond D30. В внешности устройства обращает на себя внимание красная шторка, прикрывающая интерфейсный разъем. По словам производителя, она обеспечивает степень защиты от воды IPX4.

Устойчивый к появлению царапин черный пластиковый корпус накопителя имеет текстуру, на которой не видны отпечатки пальцев.

Выпускается две разновидности накопителя. Разновидность D3S объемом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ имеет размеры 126,0 x 81,2 x 10,4 мм. Разновидность D3L объемом 2, 3, 4 и 5 ТБ имеет размеры 126,0 x 81,2 x 21,1 мм. Масса лежит в диапазоне 136,5-242 г. Накопители оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 1. В случае D3S используется разъем Micro-B, в случае D3L — Type-A. Кабель для подключения к порту Type-A включен в комплект.

Производитель представляет на Diamond D30 трехлетнюю гарантию.