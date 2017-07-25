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Смартфон Xiaomi Mi 5X поступит в продажу 1 августа

Теги: Xiaomi

Источник: Anzhuo

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Неделю назад было объявлено о том, что смартфон Xiaomi Mi 5X и прошивка MIUI 9 будут представлены 26 июля.

Смартфон Xiaomi Mi 5X поступит в продажу 1 августа

Менее чем за день предварительные заказы на Xiaomi Mi 5X разместили более 200 тыс. человек. На текущий момент более полумиллиона человек изъявили желание приобрести новинку компании Xiaomi.

Крупный китайский магазин Jingdong сообщил, что начало продаж устройства запланировано на 1 августа этого года. Также был опубликован первый рекламный ролик.

Xiaomi Mi 5X получит однокристальную систему Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Дисплей будет иметь диагональ 5,5 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей. Смартфон будет оснащен сдвоенной основной камерой, оба модуля будут иметь разрешение 13 Мп, а дактилоскопический датчик расположится под кнопкой Home. Емкость аккумулятора составит 3000 мА•ч.

25 июля 2017

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