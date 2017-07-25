Компания SK Hynix отчиталась за второй квартал 2017 года

Как и другие производители, в которых финансовый год совпадает с календарным, компания SK Hynix опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 июня, то есть за второй квартал 2017 года.

Доход SK Hynix за отчетный период составил 6 млрд долларов, что на 6% больше, чем в предшествующем квартале и на 70% больше, чем во втором квартале прошлого года. Операционная прибыль составила 2,7 млрд долларов. За квартал она выросла на 24%, а за год — на 547%.

Чистая прибыль выросла за квартал на 30%, а за год — на 763%. В абсолютном выражении она составила 2,2 млрд долларов.

Продажи DRAM (если считать по информационной емкости) по сравнению с предшествующим кварталом увеличились на 3%, а средняя цена — на 11%. Производитель отмечает, что это связано с устойчивым спросом в серверном сегменте.

Продажи флэш-памяти NAND (речь опять-таки идет об информационной емкости) сократились на 6%, а тогда как средняя цена выросла на 8%.