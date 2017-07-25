Спрос на сдвоенные камеры для смартфонов позволит Samsung Electro-Mechanics улучшить свое финансовое положение

Аналитики прогнозируют улучшение финансовых показателей компании Samsung Electro-Mechanics в обозримом будущем, когда на рынке будет появляться все больше смартфонов Samsung Electronics со сдвоенными камерами.

Благодаря поставке одинарных камер для Galaxy S8 операционная прибыль компании во втором квартале должна вырасти на 366% и составить 63,3 млн долларов. Продажи за весь год должны составить 6,2 млрд долларов, а операционная прибыль составит 286 млн долларов. Показатели компании будут расти не менее двух лет подряд.

Аналитики также отмечают, что смартфоны Galaxy S9 и Note 9, которые будут оснащены сдвоенными камерами, позволят нарастить продажи, которые достигнут 9 млрд долларов в 2019 году.

Также считается, что в третьем квартале впервые с 2013 года операционная прибыль компании превысит отметку 90 млн долларов.