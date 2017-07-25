Mercedes-Benz впервые примет участие в гонках Formula E в 2019 году

Компания Mercedes-Benz сообщила о намерении участвовать в турнире гоночных электромобилей Formula E сезона 2019-2020 годов. Чтобы сосредоточиться на этой задаче, немецкий автопроизводитель прекратит участвовать в другом соревновании — Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). За 18 лет выступлений в DTM, компании Mercedes-Benz удалось выиграть множество призов — персональных, командных и присуждаемых производителю.

Ранее желание состязаться на трассах Formula E изъявили компании Jaguar, BMW и Audi. Кстати, последняя тоже пожертвовала ради Formula E участием в другом чемпионате — FIA World Endurance Championship, включающем 24-часовые гонки Le Mans.

Участие в соревнованиях Formula E дает производителям возможность попробовать в экстремальных условиях новые технические решения и узлы электромобилей, а также показать свои достижения публике.