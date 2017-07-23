Владелица сгоревшего iPhone 4s требует от Apple компенсацию в размере $75 000

Жительница штата Висконсин Ксай Тао (Xai Thao), а также компания State Farm, которая является страховщиком ее квартиры, подали против Apple коллективный иск, требуя от компании выплатить компенсацию в размере $75 000.

Причина заключается в смартфоне iPhone 4s, который загорелся и стал причиной пожара в квартире истицы. В иске говорится, что в смартфоне был установлен оригинальный аккумулятор, никакие запчасти устройства не менялись. Предварительное расследование подтвердило, что источником возгорания действительно стал iPhone 4s.

Стоит добавить, что смартфоны iPhone и раньше становились героями подобных заметок, однако iPhone 4s в пожарах обвинялись настолько редко, насколько это возможно. Учитывая количество проданных смартфонов, логично предположить, что это брак конкретного образца или зарядного устройства.