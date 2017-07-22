На выпуск портретного объектива Glaukar 3.1, разработанного в 1910 году, уже собрано вдвое больше средств, чем намечалось

Идея выпускать современные варианты объективов, созданных в прошлом веке, востребована, о чем свидетельствует интерес к очередному проекту такого рода, организованному на сайте Kickstarter. На этот раз энтузиастам фотографии предложено профинансировать выпуск новой версии портретного объектива Glaukar 3.1, разработанного в 1910 году. Автором оригинального изделия является известный промышленник Эмиль Буш, владевший предприятием по выпуску оптических приборов.

Новый объектив построен по той же схеме из трех элементов в трех группах, что и его исторический прототип. Он пересчитан для полнокадрового формата и характеризуется фокусным расстоянием 97 мм и максимальной диафрагмой F/3,1.

Фокусируется объектив вручную. Минимальная дистанция фокусировки равна 1,5 м. Диафрагма состоит из 12 лепестков. В объективе отсутствуют какие-либо электронные компоненты. Возможна установка фильтров диаметром 37 мм. Диаметр самого объектива равен 73 мм, а длина, в зависимости от крепления, составляет 80-85 мм. Весит изделие 410 г.

Известно, что в технической стороне проекта принимает участие компания Meyer Optik Gorlitz, уже имеющая опыт выпуска новых версий старинных объективов.

Объектив Glaukar 3.1 планируется выпускать в вариантах с креплениями Nikon, Canon, Sony E, Fujifilm X, Micro Four Thirds, Leica M, Leica T и Pentax K. Поставки должны начаться весной будущего года. Участники сбора средств могут рассчитывать получить объектив за взнос от $750 (лоты стоимостью $700 уже закончились), а розничная цена названа примерно равной $2000. При заявленной цели $60 000 на момент подготовки новости уже собрано почти $120 000. Сбор средств будет продолжаться еще 20 дней.