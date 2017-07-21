JPMorgan считает, что iPhone 8 поступит в продажу по цене $1100 в конце сентября, но количество смартфонов будет ограниченным

Аналитики компании JPMorgan считают, что смартфон iPhone 8 поступит в продажу ближе к кону сентября, однако количество доступных устройств будет крайне ограниченным, то есть приобрести их смогут далеко не все желающие.

Аналитик Род Холл (Rod Hall) высказывает предположение, что темпы производства будут увеличены в октябре, но на плановую мощность удастся выйти только в начале ноября этого года.

Кроме того, JPMorgan считает, что из-за наличия дисплея OLED, технологий беспроводной зарядки и распознавания лиц пользователей цена смартфона будет начинаться с отметки $1100. Это на $100 больше, чем сообщалось ранее.

На прошлой неделе Deutsche Bank заявил, что iPhone 8 не удастся превзойти успех iPhone 6.