Смартфон Bluboo S8 копирует Samsung Galaxy S8 только в дизайне фронтальной панели

В конце июня компания Bluboo анонсировала смартфон Bluboo S8, который по дизайну фронтальной панели очень напоминает Samsung Galaxy S8.
Теперь же производитель опубликовал фотографии задней панели, на которой расположились сдвоенная основная камера с датчиками изображения Sony (13-мегапиксельный Sony IMX214 и трехмегапиксельный) и два светодиода вспышки. Под камерой находится дактилоскопический датчик.
Задняя панель устройства обрабатывается при помощи технологии гальванопокрытия для получения привлекательного оптического эффекта. В целом у Bluboo получилось довольно привлекательное устройство с неплохими характеристиками.
Диагональ дисплея Sharp равна 5,7 дюйма при разрешении 1440 х 720 пикселей, устройство оснащено однокристальной системой MediaTek Helio X30, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ энергонезависимой памяти.
Выход смартфона ожидается в конце июля.