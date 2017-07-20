Представлен смартфон LG Q8

Компания LG представила смартфон Q8, который можно считать уменьшенной версией модели V20. Размер экрана Quantum IPS, защищенного стеклом Gorilla Glass 4, равен 5,2 дюйма, разрешение — QHD (2560 x 1440 пикселей). Напомним, дисплей LG V20 имеет такое же разрешение при диагонали 5,7 дюйма. Вспомогательный экран тоже имеет такое же разрешение, как у LG V20, то есть 160 x 1040 пикселей, но, конечно, меньший размер.

Аппарат построен на SoC Snapdragon 820 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Есть слот microSD.

В сдвоенной основной камере используются модули разрешением 13 и 8 Мп. Камера снабжена системой оптической стабилизации и поддерживает съемку видео 4К. Фронтальная камера разрешением 5 Мп и поддерживает съемку видео Full HD.

Следует отметить степень защиты IP68, звуковую подсистему с ЦАП ESS9218 (Quad DAC), ОС Android 7.0 Nougat и аккумулятор емкостью 3000 мА∙ч. При габаритах 149 x 71,9 x 8 мм устройство весит 146 г.