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Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру смартфона Meizu Pro 7
Старший вице-президент Meizu Джеффри Йанг (Jeffrey Yang) опубликовал первые фотографии, который были сделаны на камеру смартфона Meizu Pro 7.
Три из четырех фотографий были сделаны в черно-белом режиме, одна — в цветном. Все фотографии были выполнены в непростых условиях съемки, а результат является довольно неплохим.
Получить подробную информацию о камере из снимков не удалось, источник лишь добавляет, что она имеет разрешение 12 Мп.
Напомним, дополнительный дисплей смартфона, расположенный на задней панели, можно будет использовать для того, чтобы делать селфи на основную камеру.
Анонс смартфона ожидается 26 июля.
Источник: Weibo
11:46 20.07.2017 Jin
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