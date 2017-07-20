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Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру смартфона Meizu Pro 7

Старший вице-президент Meizu Джеффри Йанг (Jeffrey Yang) опубликовал первые фотографии, который были сделаны на камеру смартфона Meizu Pro 7.

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру смартфона Meizu Pro 7

Три из четырех фотографий были сделаны в черно-белом режиме, одна — в цветном. Все фотографии были выполнены в непростых условиях съемки, а результат является довольно неплохим.

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру смартфона Meizu Pro 7

Получить подробную информацию о камере из снимков не удалось, источник лишь добавляет, что она имеет разрешение 12 Мп.

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру смартфона Meizu Pro 7

Напомним, дополнительный дисплей смартфона, расположенный на задней панели, можно будет использовать для того, чтобы делать селфи на основную камеру.

Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру смартфона Meizu Pro 7

Анонс смартфона ожидается 26 июля.

Источник: Weibo

11:46 20.07.2017
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