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Утилизация смартфонов Samsung Galaxy Note7 позволит получить более 157 тонн золота, серебра, меди и кобальта

Компания Samsung не так давно выпустила на рынок восстановленную версию прошлогоднего смартфона Galaxy Note7, который поступил в продажу ограниченным тиражом в несколько сотен тысяч единиц.

Международная организация «Гринпис» одобрила решение Samsung Electronics выпустить на рынок Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition, однако не стоит забывать, что в прошлом году с рынка были отозваны 4,3 млн аппаратов.

Большая часть смартфонов будет подвергнута переработке, в связи с чем Samsung опубликовала новое заявление, в котором говорится, что компания получит в результате этого процесса более 157 тонн золота, серебра, меди и кобальта. Процесс утилизации начнется до конца текущего месяца.

Утилизация смартфонов Samsung Galaxy Note7 позволит получить более 157 тонн золота, серебра, меди и кобальта

Некоторые комплектующие, вроде дисплеев, модулей памяти и камер, будут использоваться повторно сервисными центрами, также производитель будет продавать запчасти по сниженным ценам.

Источник: Samsung

12:04 19.07.2017
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