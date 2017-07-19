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Утилизация смартфонов Samsung Galaxy Note7 позволит получить более 157 тонн золота, серебра, меди и кобальта
Компания Samsung не так давно выпустила на рынок восстановленную версию прошлогоднего смартфона Galaxy Note7, который поступил в продажу ограниченным тиражом в несколько сотен тысяч единиц.
Международная организация «Гринпис» одобрила решение Samsung Electronics выпустить на рынок Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition, однако не стоит забывать, что в прошлом году с рынка были отозваны 4,3 млн аппаратов.
Большая часть смартфонов будет подвергнута переработке, в связи с чем Samsung опубликовала новое заявление, в котором говорится, что компания получит в результате этого процесса более 157 тонн золота, серебра, меди и кобальта. Процесс утилизации начнется до конца текущего месяца.
Некоторые комплектующие, вроде дисплеев, модулей памяти и камер, будут использоваться повторно сервисными центрами, также производитель будет продавать запчасти по сниженным ценам.
Источник: Samsung
12:04 19.07.2017 Jin
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