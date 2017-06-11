iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 06 » 11 11 июня 2017

В этом году прогнозируется выпуск 50-55 миллионов смартфонов Apple iPhone с экранами AMOLED

По сообщению источника, цепочка поставщиков приступила к отгрузке компонентов для трех моделей смартфонов Apple iPhone следующего поколения. Речь идет о моделях с жидкокристаллическими экранами размером 4,7 и 5,5 дюйма, а также о модели с экраном AMOLED размером 5,8 дюйма. Во всех случаях используется шасси из закаленного стекла с металлической рамой.

Поставщики приступили к отгрузке компонентов для смартфонов Apple iPhone следующего поколения

Панели AMOLED поставляет компания Samsung Display. По данным представителей цепочки поставок, подтверждающим ранее опубликованную информацию, южнокорейский производитель в этом году отгрузит до 80 миллионов панелей для iPhone.

Этот показатель соответствует примерно половине производственных возможностей Samsung Display. Еще 80 миллионов панелей AMOLED в этом году закупит Samsung Electronics и другие производители смартфонов. При этом у Samsung Display еще остается некоторое пространство для маневра, если Apple разместит дополнительные заказы.

Аналитики полагают, что в этом году будет выпущено 25-30 млн смартфонов iPhone нового поколения с экранами размером 4,7 и 5,5 дюйма. Объем выпуска модели с экраном AMOLED прогнозируется на уровне 50-55 миллионов единиц, причем почти все это количество будет отгружено в четвертом квартале, поскольку сборка устройств начнется в сентябре, так что в третьем квартале будет собрано всего около 3 млн аппаратов.

Источник: Digitimes
10:58 11.06.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
июнь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.