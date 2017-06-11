|
В этом году прогнозируется выпуск 50-55 миллионов смартфонов Apple iPhone с экранами AMOLED
По сообщению источника, цепочка поставщиков приступила к отгрузке компонентов для трех моделей смартфонов Apple iPhone следующего поколения. Речь идет о моделях с жидкокристаллическими экранами размером 4,7 и 5,5 дюйма, а также о модели с экраном AMOLED размером 5,8 дюйма. Во всех случаях используется шасси из закаленного стекла с металлической рамой.
Панели AMOLED поставляет компания Samsung Display. По данным представителей цепочки поставок, подтверждающим ранее опубликованную информацию, южнокорейский производитель в этом году отгрузит до 80 миллионов панелей для iPhone.
Этот показатель соответствует примерно половине производственных возможностей Samsung Display. Еще 80 миллионов панелей AMOLED в этом году закупит Samsung Electronics и другие производители смартфонов. При этом у Samsung Display еще остается некоторое пространство для маневра, если Apple разместит дополнительные заказы.
Аналитики полагают, что в этом году будет выпущено 25-30 млн смартфонов iPhone нового поколения с экранами размером 4,7 и 5,5 дюйма. Объем выпуска модели с экраном AMOLED прогнозируется на уровне 50-55 миллионов единиц, причем почти все это количество будет отгружено в четвертом квартале, поскольку сборка устройств начнется в сентябре, так что в третьем квартале будет собрано всего около 3 млн аппаратов.
Источник: Digitimes
10:58 11.06.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|