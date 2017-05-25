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Представлен смартфон Xiaomi Mi Max 2, оснащенный двумя громкоговорителями, датчиком изображения Sony IMX386 и аккумулятором емкостью 5300 мА•ч

Как и ожидалось, сегодня был представлен преемник смартфона Xiaomi Mi Max, который получил вполне логичное название Xiaomi Mi Max 2.

Диагональ дисплея составляет 6,44 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей. Производитель заявил, что ширина черной рамки вокруг дисплея была уменьшена с 1,5 до 0,7 мм.

Представлен смартфон Xiaomi Mi Max 2, оснащенный двумя громкоговорителями и аккумулятором емкостью 5300 мА•ч

Дактилоскопический датчик остался на задней панели устройства. Основная камера оснащена одним 12-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX386, который также представлен во флагманском смартфоне Xiaomi Mi 6. Также камера характеризуется двойной светодиодной вспышкой и фазовым автофокусом.

В качестве однокристальной системы в данном случае выступает Snapdragon 625, хотя слухи указывали на существование старшей модели с SoC Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флэш-памяти в устройстве может быть 64 или 128 ГБ.

Представлен смартфон Xiaomi Mi Max 2, оснащенный двумя громкоговорителями и аккумулятором емкостью 5300 мА•ч

Смартфон получил разъем USB-C, при этом сохранив разъем 3,5 мм для подключения наушников. Он также оснащен двумя громкоговорителями и аккумулятором емкостью 5300 мА•ч, которого хватает на 18 часов в режиме воспроизведения видео, на 9 часов в играх, на 21 час в программах для навигации, на 57 часов разговоров или на 10 дней проигрывания музыки. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, его можно зарядить на 68% за один час.

Производитель не уточнил версию операционной системы. Вероятно, речь идет об Android 7.1 с графической оболочкой MIUI 8.2.

Представлен смартфон Xiaomi Mi Max 2, оснащенный двумя громкоговорителями и аккумулятором емкостью 5300 мА•ч

Цена в зависимости от объема флэш-памяти составляет 250 и 290 долларов. В продажу смартфон поступит 1 июня.

Источник: Gizmochina

11:41 25.05.2017
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