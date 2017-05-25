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Leagoo M7 копирует смартфон iPhone 7 Plus только внешне при цене $79

Китайский производитель Leagoo представил смартфон Leagoo M7, который является очередным клоном iPhone 7 Plus с очень скромными аппаратными характеристиками.

Дисплей устройства имеет диагональ 5,5 дюйма при разрешении 1280 х 720 пикселей, толщина корпуса составляет 7,8 мм. В качестве однокристальной системы установлена популярная среди бюджетных смартфонов SoC MT6580A. Объем оперативной памяти составляет всего 1 ГБ, что возмутительно мало даже для самых недорогих смартфонов. Емкость флэш-памяти равна 16 ГБ.

Leagoo M7 копирует смартфон iPhone 7 Plus только внешне при цене $79

Основная камера получила датчики изображения разрешением 8 и 5 Мп, а также сдвоенную светодиодную вспышку, объектив имеет диафрагму F/2,2. Фронтальная камера является пятимегапиксельной.

Аккумулятор имеет емкость 3000 мА•ч, под кнопкой Home находится дактилоскопический датчик. Устройство работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat.

Leagoo M7 копирует смартфон iPhone 7 Plus только внешне при цене $79

Цена Leagoo M7 составляет $79, первые покупатели получат в подарок набор аксессуаров на сумму $20.

Источник: Leagoo

09:33 25.05.2017
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