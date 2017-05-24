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Nest готовит домашнюю камеру наблюдения с поддержкой 4K, но она будет отображать видео только в Full HD
Источник поделился информацией о новом продукте компании Nest, которая принадлежит Google. Говорится о том, что Nest готовит необычную домашнюю камеру наблюдения с поддержкой 4K.
Однако в данном случае это не означает возможность просматривать видео в таком формате. Собственно, для домашней камеры наблюдения это вряд ли необходимо.
Итак, камера сможет захватывать видео в формате 4K, но пользователь сможет просматривать только видео в Full HD. Смысл в том, что при обнаружении движения камера сможет без потерь качества приблизить изображение в том месте, где обнаружен подозрительный объект.
По своему дизайну камера будет похожа на модель Nest Outdoor, но она не будет рассчитана на использование вне помещений. Что касается стоимости, предположительно, она составит около 300 долларов. Представить новинку Nest может ещё до конца месяца.
Источник: Android Police
12:18 24.05.2017 MPAK
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