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В ассортименте Mophie появился чехол с аккумулятором для смартфона Google Pixel XL
Как сообщают источники, компания Mophie пополнила ассортимент чехлом с аккумулятором для смартфона Google Pixel XL. На сайте производителя такая модель пока отсутствует.
Сторонние ресурсы позволяют узнать, что чехол оснащается элементом ёмкостью 2950 мА·ч. Напомним, сам Pixel XL располагает аккумулятором ёмкостью 3450 мА·ч. Использование чехла, по заверению Mophie, увеличит срок работы смартфона в режиме разговора до 50 часов.
Как и прочие новые модели juice pack, версия для Pixel XL поддерживает беспроводную зарядку (Qi и «другие популярные стандарты»). Кроме того, аккумулятор в чехле поддерживает и быструю зарядку, будучи оснащён портом USB-C.
Стоимость нового чехла составляет 100 долларов. Судя по всему, из цветовых вариантов присутствует только чёрный.
Источник: PRNewsWire
21:25 22.05.2017 MPAK
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