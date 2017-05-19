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Смартфон Xiaomi Mi Max 2 будет представлен 25 мая
Xiaomi опубликовала рекламный постер, на котором говорится, что смартфон Xiaomi Mi Max 2 будет представлен 25 мая этого года. На постере изображены руководители китайской компании и местный музыкальный коллектив SNH48.
Xiaomi Mi Max 2 должен получить дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, SoC Snapdragon 626, 4 или 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 5000 мА•ч.
Также ожидается наличие 12-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX378 в основной камере и пятимегапиксельной фронтальной камеры. Работать смартфон должен под управлением Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 8.
Источник: Weibo
11:15 19.05.2017 Jin
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