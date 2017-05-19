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Universal Display собирается рассказать о технологии OVJP, предназначенной для изготовления больших панелей OLED
В этом воскресенье в Лос-Анжелесе открывается мероприятие SID Display Week 2017, в ходе которого компания Universal Display намерена рассказать о технологии Organic Vapor Jet Printing (OVJP). Указанная технология предназначена для изготовления панелей OLED большого размера. В отличие от используемой сейчас технологии, она не требует применения масок.
Кроме того, будут представлены образцы панелей PHOLED, в которых используются структуры Hexagon Array и Color Board. Эти структуры сформированы с использованием фосфоресцирующих материалов красного, желтого, голубого и синего цветов, образующих систему UniversalPHOLED.
Источник: Universal Display
18:06 19.05.2017 Accent
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