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Universal Display собирается рассказать о технологии OVJP, предназначенной для изготовления больших панелей OLED

В этом воскресенье в Лос-Анжелесе открывается мероприятие SID Display Week 2017, в ходе которого компания Universal Display намерена рассказать о технологии Organic Vapor Jet Printing (OVJP). Указанная технология предназначена для изготовления панелей OLED большого размера. В отличие от используемой сейчас технологии, она не требует применения масок.

Universal Display собирается рассказать о технологии OVJP, предназначенной для изготовления больших панелей OLED

Кроме того, будут представлены образцы панелей PHOLED, в которых используются структуры Hexagon Array и Color Board. Эти структуры сформированы с использованием фосфоресцирующих материалов красного, желтого, голубого и синего цветов, образующих систему UniversalPHOLED.

Источник: Universal Display
18:06 19.05.2017
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