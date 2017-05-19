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По прогнозу UBI Research, в текущем году продажи светоизлучающих материалов для дисплеев типа AMOLED приблизятся к 1 млрд долларов

Специалисты аналитической компании UBI Research попытались спрогнозировать развитие рынка светоизлучающих материалов для дисплеев типа AMOLED. По прогнозу экспертов UBI Research, в текущем году продажи этих материалов достигнут 960 млн долларов. В последующие годы рынок будет быстро расти. К 2021 году он достигнет 33,6 млрд долларов.

По прогнозу UBI Research, в текущем году продажи светоизлучающих материалов для дисплеев типа AMOLED приблизятся к 1 млрд долларов

Дисплеи типа AMOLED уже несколько лет использует в своих мобильных устройствах компания Samsung, являющаяся лидером рынка смартфонов. В последнее время такие экраны стали появляться и в смартфонах других производителей. Ожидается, что в этом году свой первый смартфон с дисплеем AMOLED выпустит компания Apple, основной конкурент Samsung на рынке мобильных устройств.

Источник: UBI Research
10:24 19.05.2017
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