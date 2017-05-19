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Датчик изображения Sony IMX382 со встроенным процессором может обнаруживать объекты в кадре и следить за ними с частотой 1000 к/с
Компания Sony представила датчик изображения IMX382, ключевой особенностью которого является возможность обнаруживать объекты в кадре и следить за ними с частотой 1000 к/с. Эта возможность обеспечивается наличием встроенного процессора, который расположен на кристалле, средствами объемной компоновки объединенном с кристаллом датчика с обратной засветкой.
Многослойный датчик разрешением 1,27 Мп (1304 x 976 пикселей) предназначен для систем машинного зрения. С его помощью промышленный робот, например, сможет быстро определять скорость и направление движения в кадре. Уточним, что кадровая частота при формировании полноценного изображения (глубина цвета — 12 бит) равна 60 к/с, если выбрано разрешение 1280 х 960 пикселей, и 120 к/с, если выбрано разрешение 640 х 470 пикселей. Указанная выше максимальная кадровая частота 1000 к/с соответствует разрешению 640 х 470 пикселей, но при глубине цвета 4 бита. Если разрешение составляет 1280 х 960 пикселей, а глубина цвета — 4 бита, то кадровая частота равна 500 к/с. Оптический формат датчика — 1/3,2 дюйма, размер пикселя — 3,5 мкм.
Датчик выдает изображение в формате Bayer RAW или черно-белое изображение по интерфейсу MIPI (CSI2) D-PHY с пропускной способностью одной линии 864 Мбит/с.
Отгрузку ознакомительных образцов Sony IMX382 производитель обещает начать в октябре. Для упрощения освоения нового датчика разработчиками планируется выпуск соответствующего набора, включающего камеру и программное обеспечение.
Источник: Sony
19:10 19.05.2017 Accent
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