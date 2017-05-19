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Названа дата начала продаж хромбуков Samsung Chromebook Pro
Представленный в октябре прошлого года хромбук Samsung Chromebook Pro, хоть и с задержкой, но появится на рынке. По данным источника, это произойдет 28 мая.
Компьютер Samsung Chromebook Pro интересен там, что он станет одним из первых хромбуков, совместимых с приложениями для ОС Android. Кстати, именно желанием Google доработать режим совместимости Chrome OS с приложениями Android, по некоторым данным, и была обусловлена задержка. Остается добавить, что магазин Play Store пока все равно будет доступен пользователям только в виде бета-версии.
Источник: Engadget
17:13 19.05.2017 Accent
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