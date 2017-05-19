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Названа дата начала продаж хромбуков Samsung Chromebook Pro

Представленный в октябре прошлого года хромбук Samsung Chromebook Pro, хоть и с задержкой, но появится на рынке. По данным источника, это произойдет 28 мая.

Samsung Chromebook Pro будет одним из первых хромбуков, поддерживающих приложения для Android

Компьютер Samsung Chromebook Pro интересен там, что он станет одним из первых хромбуков, совместимых с приложениями для ОС Android. Кстати, именно желанием Google доработать режим совместимости Chrome OS с приложениями Android, по некоторым данным, и была обусловлена задержка. Остается добавить, что магазин Play Store пока все равно будет доступен пользователям только в виде бета-версии.

Источник: Engadget
17:13 19.05.2017
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