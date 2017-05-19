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Samsung Artik 053: крохотный беспроводной вычислительный модуль для Интернета вещей
Из всей серии плат Samsung Artik серия Artik 0 является самой компактной: она нацелена не на центральные узлы в сетях Интернета вещей, а на отдельные элементы, которые могут иметь малые размеры и жесткие ограничения по энергопотреблению. Поэтому новая плата Artik 053 имеет габариты всего 15 х 40 х 3 мм и поддерживает питание в широком диапазоне напряжений (5-12 В).
Вычислительной основой модуля стал проверенный временем 32-разрядный ЦП ARM Cortex-R4, работающий на частоте 320 МГц, он дополнен ОЗУ объемом 1280 КБ и флэш-памятью объемом 8 МБ. Artik 053 управляется открытой ОС реального времени Tizen RT, среди прочего имеющей стек TCP/IP и поддержку протокола LWM2M. Работа с модулем возможна в средах разработки наподобие Artik IDE, CDT и OpenOCD. Интегрирован адаптер Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц), предоставляется доступ к шинам UART, I2C, SPI, PWM, ADC и GPIO.
Для ускорения разработки можно приобрести комплект Artik 053 Starter kit, в который входит дочерняя плата со всеми поддерживаемыми интерфейсами, портом microUSB и колодкой JTAG. Поддерживаются алгоритмы шифрования AES, DES, TDES, SHA-1 и SHA-2, ГСЧ PRNG и DTRNG, PUF. Модуль Artik 053 при единичном заказе обойдется в $7,1, комплект с дочерней платой оценен в $35.
Источник: Artik
09:06 20.05.2017 Юрий Гитин
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