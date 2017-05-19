|
Olympus готовит к выпуску камеру OM-D E-M10 Mark III
Olympus готовит к выпуску камеру OM-D E-M10 Mark III, которая станет преемницей модели Olympus OM-D E-M10 Mark II, представленной в августе 2015 года. Об этом свидетельствует запись в «Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме». В ней упомянуты цифровые фотокамеры Olympus IM006, IM006A, IM006B и IM006C. Тематический сайт Nokishita утверждает, что IM006 — это каталожный индекс модели Olympus OM-D E-M10 Mark III.
Про камеру пока известно совсем немного. Она будет комплектоваться аккумулятором BLS-50 и зарядным устройством BCS-5. Покупатели смогут выбирать между приобретением только камеры, камеры в комплекте с одним объективом и камеры с двумя объективами. Объективы, включенные в комплекты, относятся к категории трансфокаторов.
Анонс камеры Olympus OM-D E-M10 Mark III ожидается в течение ближайших двух месяцев.
Источники: Nokishita, Росаккредитация
14:45 19.05.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|