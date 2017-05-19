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Asus ZenFone AR с выходом на рынок потеряет статус самого первого смартфона с 8 ГБ ОЗУ

Смартфон Asus ZenFone AR представили ещё в первых числах января. Кроме того, что это второй серийный смартфон с технологиями Google Tango, это ещё и первый смартфон, оснащённый 8 ГБ ОЗУ. По крайней мере, первый из анонсированных.

Только вот купить его до сих пор нельзя. Только вчера Asus сообщила, что продажи устройства начнутся летом. Точнее, летом смартфон можно будет приобрести в США у оператора Verizon. Касательно появления на других рынках данных вообще нет.

Asus ZenFone AR появится в продаже летом и только в США

Кроме того, версия, которая поступит в продажу в США, будет иметь «лишь» 6 ГБ ОЗУ, то есть первым доступным смартфоном с 8 ГБ оперативной памяти Asus ZenFone AR не станет.

Цена пока остаётся неизвестной, но она явно будет достаточно высокой. Напомним, устройство оснащается экраном диагональю 5,7 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей и SoC Snapdragon 821.

Источник: BusinessWire

16:15 19.05.2017
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