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Asus ZenFone AR с выходом на рынок потеряет статус самого первого смартфона с 8 ГБ ОЗУ
Смартфон Asus ZenFone AR представили ещё в первых числах января. Кроме того, что это второй серийный смартфон с технологиями Google Tango, это ещё и первый смартфон, оснащённый 8 ГБ ОЗУ. По крайней мере, первый из анонсированных.
Только вот купить его до сих пор нельзя. Только вчера Asus сообщила, что продажи устройства начнутся летом. Точнее, летом смартфон можно будет приобрести в США у оператора Verizon. Касательно появления на других рынках данных вообще нет.
Кроме того, версия, которая поступит в продажу в США, будет иметь «лишь» 6 ГБ ОЗУ, то есть первым доступным смартфоном с 8 ГБ оперативной памяти Asus ZenFone AR не станет.
Цена пока остаётся неизвестной, но она явно будет достаточно высокой. Напомним, устройство оснащается экраном диагональю 5,7 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей и SoC Snapdragon 821.
Источник: BusinessWire
16:15 19.05.2017 MPAK
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